Rechter: jury moet bepalen over plagiaatzaak Ed Sheeran

Een Amerikaanse rechter heeft besloten dat een jury moet bepalen of Thinking Out Loud van Ed Sheeran niet gekopieerd is van het nummer Let’s Get It On van Marvin Gaye. Dat meldt de BBC. De Britse zanger had eerder gevraagd om de vermeende plagiaatzaak te verwerpen, maar die moet dus alsnog worden behandeld.

Volgens rechter Louis Stanton worden muzikale experts het aan beide kanten niet met elkaar eens of er wel of geen plagiaat gepleegd is. Daarom vindt hij dat een jury moet bepalen of het nummer van Sheeran uit 2014 wel of geen kopie is van de hit van Gaye uit 1973.

Advocaten die gespecialiseerd zijn in copyright hebben volgens de BBC echter eerder al gezegd dat juryleden doorgaans moeite hebben met het begrijpen van de complexe copyrightwetten. Zij stellen dat oppervlakkige overeenkomsten tussen twee nummers niet altijd meteen bewijs voor plagiaat zijn. De Nederlandse juriste Olga Meijer is het daar roerend mee eens, gaf ze eerder op deze site aan. Zij memoreerde de uitspraak in de zaak van Blurred Lines van Pharrell Williams en Robin Thicke, die volgens haar ‘veel te makkelijk’ is gedaan. Het nummer leek volgens de erfgenamen van Marvin Gaye te veel op Got to give it up (1977) ,,Een jury van een rechtbank, dat zijn leken. Gelukkig kan dat hier in Nederland niet. In die zaak zou bij ons nooit een veroordeling zijn gekomen.’’

Daarbij moet de jury volgens Stanton ook bepalen of Structured Asset Sales, het bedrijf dat de aanklagers vertegenwoordigt, ook aanspraak mag maken op de opbrengst van de concerten die Sheeran met zijn tournee deed. Met zijn tournee uit 2014 en 2015 zou de Brit naar verluidt zo’n 150 miljoen dollar hebben verdiend.

‘Substantiële overeenkomsten’

De plagiaatzaak om Thinking Out Loud werd enkele jaren geleden al aangespannen door nabestaanden van Ed Townsend, die Let’s Get It On samen met Gaye schreef. Volgens de aanklagers zijn er ‘substantiële overeenkomsten’ tussen beide liedjes en zij eisen 100 miljoen dollar aan schadevergoeding. Zes maanden geleden werd Sheeran in een andere zaak in Londen nog vrijgesproken van plagiaat van zijn Grammy-winnende nummer Shape Of You uit 2017.

