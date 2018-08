Rechter wijst kinderen Barbie toe aan hun vader Michael

De gemaakte afspraak geldt voor drie maanden en in eerste instantie tot 24 oktober dit jaar. Daarna wordt gekeken naar het welzijn van Angelina en Milano op de langere termijn. Michael, die in Spanje samenwoont met zijn vriendin Naomi, heeft opgelucht gereageerd op de uitspraak. Hij vindt dat de kinderen beter af zijn bij hem en nam, om dat doel te bereiken, onlangs een advocaat in de arm. Zijn zoontje Milano gaat binnenkort met hem mee naar Spanje. Dochtertje Angelina wordt ondergebracht bij Michaels moeder in Nederland. Wat Samantha de Jong vindt van de uitspraak is vooralsnog onduidelijk. Haar vriend Jeffrey reageerde kort: ,,Het belangrijkste is nu het regelen van het verblijf van Samantha in een herstelkliniek in Schotland.''



De Haagse ondernemer liet eerder weten dat hij zijn ex-vrouw, van wie hij twee jaar geleden scheidde, 'niet per se' een slechte moeder vindt, maar dat ze een gevaar voor de kinderen is als ze zichzelf niet in de hand kan houden. ,,Als je ontoerekeningsvatbaar bent kun je gekke dingen doen. Nu springt ze alleen uit het raam, maar de volgende keer doet ze dat met haar kind'', zei hij. En: ,,Ik wil de kinderen helemaal niet bij hun moeder weghalen, maar we zitten nu op een punt 'tot hier en niet verder'. Een vuist op tafel, laat Samantha zich maar bewijzen dat ze beter wil worden. Ze moet écht aan zichzelf gaan werken.''