Recordaantal hetero's en homo's doen mee aan seizoen 4 koppelshow Married At First Sight

Voor het vierde seizoen van Married At First Sight, gepresenteerd door Peter van der Vorst, heeft een recordaantal hetero- en homoseksuele mannen en vrouwen zich aangemeld. Maar liefst 1500 mensen leggen hun liefdeslot in handen van een nieuw team van experts, in de hoop gematched te worden op basis van wetenschappelijk onderzoek.

De afgelopen seizoenen leverde het koppelprogramma, dat goede kijkcijfers scoort, weinig positieve resultaten op. De psychologen gingen aanvankelijk uit van een slagingspercentage van 50 procent, maar het uiteindelijke eindresultaat viel laag uit. Vorig jaar (seizoen 3) zagen niet alleen Patrick en Bas hun relatie stranden, ook de overige kandidaten vonden het geluk in de liefde niet. Elisa en Yordi, Ron en Tamara en Marcel en Christel kozen al snel voor een scheiding. Bram en Patty (seizoen 1) en Chantal en Nicolai (seizoen 2) bleken wel een match. Ze besloten te gaan samenwonen, maar onduidelijk is of deze koppels nog steeds bij elkaar zijn.

Voor het nieuwe seizoen en mogelijk een betere eindscore heeft RTL 4 een kersvers team experts aangetrokken. Het gaat om docent sociale psychologie Tila Pronk die al ruim zes jaar onderzoek doet naar succesvolle liefdesrelaties en aantrekkingskracht, psycholoog en relatietherapeut Marcelino Lopez, gedragspsycholoog Pablo Bakarbessy (bekend van het programma Gordon Gaat Trouwen, red.) en coach Paulien Timmer.

De 1500 potentiële deelnemers worden de komende tijd geanalyseerd door de experts. De vijf beste matches stappen vervolgens, zonder elkaar ooit gezien of gesproken te hebben, in het huwelijksbootje. Ook dit seizoen, voor de laatste keer gepresenteerd door Peter van der Vorst die aan de slag gaat als directeur bij RTL, gaan de stellen op huwelijksreis en duurt het experiment nog voort wanneer ze terugkeren en het dagelijkse leven weer begint. Nieuw deze keer is dat dat de nieuwe experts een verplichte ‘samenwoonfase’ hebben ingesteld om de deelnemers nog meer kans te geven een band met elkaar op te bouwen. De grote vraag is natuurlijk hoe dit onderdeel zal gaan wanneer de huwelijksreis niet zo romantisch is verlopen.