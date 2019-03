Recordaantal kijkers voor ontknoping Wie is de Mol?

R. Kelly weer op vrije voeten

1:24 R. Kelly is weer op vrije voeten. Volgens TMZ werd de R&B-zanger zaterdag vrijgelaten nadat hij de alimentatieschuld aan zijn ex-vrouw had voldaan. De 52-jarige zanger werd woensdag opgepakt, omdat toen de deadline was verstreken waarop hij het bedrag had moeten betalen. De zanger was pas een week daarvoor op borgtocht vrijgekomen; toen na beschuldigingen van seksueel misbruik.