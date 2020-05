Red Hot Chili Peppers in 2021 alsnog op Pinkpop

Zes tips Domien Ver­schuuren: ‘Dit album heb ik al een maand non-stop aanstaan’

10:33 Uitgaan zit er de komende tijd niet in; des te meer tijd om je te verliezen in het aanbod podcasts, tv-series en boeken. Om in deze tijd toch nog aan beweging te komen, loopt de Utrechtse Qmusic radio-dj Domien Verschuuren hard. Op dat moment luistert hij het liefste naar een podcast, want dan gaat de tijd sneller voorbij. Ook kijkt hij graag naar een serie.