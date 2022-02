Red Hot Chili Peppers komen dit jaar mogelijk met nog een album

De Red Hot Chili Peppers kondigden vorige week aan in april met een nieuw album te komen. Unlimited Love is het eerste album sinds Stadium Arcadium (2006) waarop Frusciante weer te horen is. De gitarist stapte in 2009 voor de tweede keer uit de groep en keerde in 2019 terug. Met vervangend gitarist Josh Klinghoffer brachten de Peppers twee albums uit: I’m with You (2011) en The Getaway (2016).