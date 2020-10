Red Light sleept twee prijzen in de wacht in Cannes

Red Light, dat geregisseerd is door Wouter Bouvijn en Anke Blondé, is de eerste Nederlandstalige televisieserie waarin Carice van Houten en Halina Reijn samen te zien zijn. Zij zijn ook creative producers van de serie, die verder geproduceerd is door Hollands Licht en Eyeworks België.



Het verhaal gaat over drie vrouwen van wie het leven met elkaar verstrengeld raakt na een mysterieuze verdwijning. Ze komen terecht in de gevaarlijke en intrigerende wereld van mensensmokkel, prostitutie en uitbuiting in Antwerpen en Amsterdam.



De serie is begin 2021 te zijn bij BNNVARA op NPO1.