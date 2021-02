Red Light: vooral het oppervlakkige personage van Carice als sekswerker wekt groeiende verbazing op

Dota 2 krijgt vanaf 25 maart animatiese­rie op Netflix

13:02 Dota 2 krijgt een animatieserie op Netflix genaamd DOTA: Dragon’s Blood. Deze serie gaat over de personages uit de game en biedt een diepere kijk in het universum van Dota 2. De serie is vanaf 25 maart exclusief te zien op Netflix.