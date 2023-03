Reese Witherspoon en Jim Toth kondigen na 11 jaar scheiding aan: ‘Moeilijke beslissing’

Reese Witherspoon en Jim Toth gaan scheiden. Dat kondigen de twee vrijdag aan op Instagram. Het stel was sinds 2011 bij elkaar. ‘Deze zaken zijn nooit makkelijk.’

Zondag zouden de Oscar-winnende actrice en producer twaalf jaar samen zijn. De twee bevestigen de breuk in een gezamenlijk statement op Instagram. ‘We hebben wat persoonlijk nieuws te delen’, luidt het bericht. ‘Met veel zorg en aandacht hebben we de moeilijke beslissing genomen om te scheiden. We hebben samen van veel prachtige jaren genoten en gaan door met veel liefde, vriendelijkheid en wederzijds respect voor alles wat we samen hebben gecreëerd.’

De 47-jarige actrice uit onder meer de Legally blonde-reeks en de 52-jarige talentenmanager geven aan dat hun grootste prioriteit nu de zorg voor hun 10-jarige zoon Tennessee James is. Het stel vraagt dan ook om de privacy van de familie op dit moment te respecteren.

Witherspoon leerde Toth kennen op een feestje van een gemeenschappelijke vriend. Jim is een ongelooflijke man, een geweldige organisator en een geweldige leider”, vertelde Witherspoon destijds aan People. ,,Hij weet hoe hij mensen bij elkaar moet krijgen. Hij is erg geduldig en grappig met de kinderen. En hij moedigt ze echt aan om de humor van het leven in te zien.”

Het is voor Witherspoon de tweede keer dat ze gaat scheiden. In 2008 scheidde ze van acteur Ryan Philippe, met wie ze sinds 1999 getrouwd was. Uit dat huwelijk heeft Witherspoon twee kinderen, Ava Philippe (19) en Deacon Reese Philippe (23).

