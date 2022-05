Regisseur James Bond-film beschuldigd van wangedrag tegen jonge actrices

Josje Huisman (36) na haar scheiding: ‘Misschien is uit elkaar gaan een vorm van liefde’

Josje Huisman (36) heeft haar leven een nieuwe draai gegeven. Ze woont weer in Nederland, ze maakt hoeden in plaats van muziek en ze trekt er regelmatig met haar camper ‘Chateau Jos’ op uit, samen met zoontje Kamari (3). Al meer dan een jaar is ze uit elkaar met de papa van haar kind. Nu vertelt ze voor het eerst aan Het Laatste Nieuws hoe ze er opnieuw bovenop krabbelde en ze deelt haar dromen voor de toekomst. ,,‘Ben jij euh … Josje niet?’ Dat gebeurt steeds minder.”

