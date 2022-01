Regisseur Peter Bogdanovich (82) overleden

Bogdanovich werd vooral bekend door het zwart-witdrama The Last Picture Show dat hij in 1971 regisseerde. De film sleepte in totaal acht Oscarnominaties in de wacht, onder anderen voor beste regisseur en beste scenario. Ook was hij als regisseur betrokken bij films als What’s Up, Doc?, Targets, Saint Jack, Daisy Miller en Paper Moon. Zijn laatste film was She’s Funny That Way uit 2014. Bogdanovich wordt gezien als iemand die een brug sloeg tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ Hollywood.