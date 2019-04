Regisseur Pieter Verhoeff (81) overleden

GTST maakt eerste Inst­agramsoap, met rol voor Ferry Doedens

16:24 Ubersoap Goede Tijden Slechte Tijden gaat proberen kijkers te veroveren via Instagram. Daarmee is GTST de eerste Nederlandse serie die voor Instagram Stories een verhaal heeft ontwikkeld. Valentijns vlucht is vanaf eind deze maand vier weken lang iedere werkdag te volgen op het account van de soap.