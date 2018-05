Regisseur Spike Lee noemt Trump klootzak: Ik weiger zijn naam te noemen

Lee vroeg toestemming van de moeder van de overledene om de beelden in zijn speelfilm, een zwarte komedie over de Ku Klux Klan, te gebruiken. Ook Trump komt in zijn film voor met zijn omstreden uitspraak dat het geweld van beide kanten kwam. Lee: ,,Die klootzak had toen de kans om te zeggen dat mensen elkaar met liefde en niet met haat moeten bejegenen. Hij pakte toen niet de kans om de handelwijze van de KKK te veroordelen.’’



De Amerikaan wees in zijn betoog er nadrukkelijk op dat het probleem niet alleen in zijn eigen land aan de gang is. ,,Deze rechtse nonsens vindt overal ter wereld aftrek. We moeten overal op onze hoede zijn.’’