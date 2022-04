Regisseur: tweede seizoen Squid Game komt niet voor 2024 uit

Koreaanse cultuur­golf is niet te stoppen: eerste rimpelin­gen waren er 20 jaar geleden al

K-popgroep BTS maakt hit na hit, de Koreaanse film Parasite viel in de prijzen bij de Oscars, en recent nog bleek de serie Squid Game een internationale topper te zijn. De hallyu, of Koreaanse golf, heeft ons kikkerlandje bereikt. En daar zijn ze in Korea maar al te blij mee.

28 oktober