Regisseur Weissman ontkent seksuele intimidatie

Begin deze maand ontbrak Ruut Weissman op de première van de musical Fiddler on the roof, nadat theatermakers hadden opgeroepen tot een boycot van de première. Als artistiek leider was van de Amsterdamse Theaterschool zou hij niet hebben ingegrepen toen toenmalig docent Jappe Claes aan de opleiding grensoverschrijdend gedrag vertoonde richting studenten. Ook zou Weissmann zelf relaties hebben gehad met verschillende studentes.



Over de relaties zegt hij tegen Het Parool dat ze er waren, maar plaats vonden in de jaren tachtig, toen er volgens hem een 'ander klimaat' heerste. ,,Ik sprak onlangs met een actrice uit deze generatie en die grapte: 'Je had er de kolere in als je niet iets met een docent had'."



Recente beschuldigingen van seksuele intimidatie spreekt hij tegen. Zo publiceerde zangeres en celliste Michelle Courtens in oktober negatieve ervaringen met hem op haar Facebook-pagina, die zouden hebben plaatsgevonden in 2015.