Regisseurs hopen dat door Warner Bros gecancelde Batgirl in de toekomst toch uitkomt

Tim Hofman komt met nieuwe aflevering over John de Mol en misstanden The Voice

Tim Hofman heeft een tweede gesprek aangevraagd met John de Mol. Eerder sprak hij in een special van Boos al met de Talpa-topman over misstanden bij The Voice of Holland. BNNVara bevestigt dat er donderdag een uitzending komt die in het teken zal staan van de talentenjacht en John de Mol.

23 augustus