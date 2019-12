Rel na rel voor André Hazes in Nederland, terwijl België de volkszanger omarmt

Sinds André Hazes bekendmaakte dat hij weg is bij Monique en een relatie heeft met Bridget Maasland, belandde hij in Nederland van de ene in de andere mediarel. Gaat het niet over zijn liefdesleven, dan wel over een foto met Zwarte Pieten die hij op social media deelt. Hoe anders is dat bij onze zuiderburen, die hem massaal in hun hart hebben gesloten.

Het leek net even rustig te worden rond André Hazes (25). Hij vierde Sinterklaas met zijn inmiddels ex-geliefde Monique Westenberg en hun zoontje. Op social media deelde de volkszanger kiekjes en video's van het heerlijk avondje. Niet vermoedend dat de Zwarte Pieten op de beelden hem in een nieuwe mediarel zouden storten, zo blijkt uit de woorden van zijn manager: ,,Hij wilde gewoon een leuke foto van zijn zoontje met de rest van de wereld delen zoals hij dat vaker doet.”



‘Je weet dat je m’n vriendje bent’, reageerde zangeres Glennis Grace. ‘Maar deze foto met Zwarte Pieten kan echt niet meer. M’n maag draait er gewoon van om en mijn hart huilt. Ik hoop dat je je ooit bewust wordt dat Zwarte Piet echt niet meer kan of zou mogen.” En weer was Hazes onderdeel van een nationale discussie, zoals dat ook al ging rond zijn breuk met Monique.

De Warmste Week

Gelijktijdig was hij op de Belgische televisie te zien in de grootste tv-show van Vlaanderen: De Slimste Mens ter wereld. Zijn populariteit in dat land werd nog maar eens onderstreept door alle aanwezigen. Zijn hit Leef heeft daar bijna een iconische status verworven. Dat begon allemaal in 2018, toen het nummer op de alternatieve jongerenzender Studio Brussel tot themalied uitgroeide van de actie de Warmste Week, enigszins vergelijkbaar met Serious Request bij 3FM.



Alles viel op zijn plek op dat moment. De tekst van André, die in gesprek is met een terminale oude man, die te weinig had geleefd en de polonaise in het refrein. Bij de Warmste Week stonden burn-out, ziekte en de dood centraal, wat ervoor zorgde dat de ode aan het leven van de Nederlandse zanger opeens perfect op zijn plaats was. Leef wordt het meest aangevraagde nummer tijdens de actieweek en groeit uit tot een nummer 1-hit en een klassieker.



The Voice