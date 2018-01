Relatie André Hazes en Monique stond op instorten

De stress rondom zijn twee concerten brak hem bijna op. ,,Ik had ook het punt bereikt waarop ik dacht: prima'', zo laat hij los in het februarinummer van &C, het maandblad van Chantal Janzen. André vertelde eerder dat hij ter voorbereiding van zijn shows in een hotel verbleef. ,,Ik heb mijn rust nodig en die kreeg ik niet. Vandaar dat ik mijn intrek heb genomen in een hotel.''

Na hun ruzie maakte het stel - die samen zoon André heeft - het weer goed. ,,Toch is er iets waardoor we altijd weer bij elkaar komen. Ze stond ineens in Ahoy, een dag voor de show. Mijn eerste reactie was: wat kom je doen? Toen zei ze: we hebben hier samen naartoe gewerkt, dan maken we het ook samen af."

Op 13 oktober liet Monique dan ook weten trots te zijn op haar lover. Op Instagram schreef ze André: ,,Aan het begin van deze reis zei ik je 'Groeien is niet groter worden, maar je bewust worden van je grootsheid'. Die bewustwording heb jij nu. Jij gaat deze twee dagen laten voelen dat Hazes nog steeds de BAAS is!''

Ondanks dat Monique het goed bedoelt, heeft André niet altijd zin in haar adviezen. Zij probeert hem ervoor te behoeden dat hij zijn vader achterna gaat. ,,Ik zeg altijd dat ik het anders wil doen dan hij, maar in veel dingen ben ik precies hetzelfde. Best beangstigend.''

Kerstmis

André vertelt ook openhartig over de recente verzoening met zijn moeder Rachel, die hij twee jaar niet zag. ,,Er was al even indirect contact tussen ons en van daaruit zijn we stap voor stap verdergegaan. Er is ook een goed gesprek tussen Monique en mijn moeder geweest en dat heeft veel lucht doen klaren. Toen hebben we ook afgesproken dat mijn moeder de kleine een keer zou zien. Kerst was kort daarop een mooie gelegenheid om het wereldkundig te maken."

Wie is er bij dit weekend? #andreinahoy Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 12 Oct 2017 om 7:05 PDT