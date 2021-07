Relatie Britt Scholte en Stefan de Vries voorbij

B&B Vol Liefde Art Rooijak­kers: ‘We rommelen allemaal maar wat aan op het amoureuze vlak’

12 juli Zelf zou hij nooit voor de camera’s durven daten. Maar presentator Art Rooijakkers (44) vindt het stoer dat zes naar liefde hunkerende bed and breakfast-eigenaren zich kwetsbaar durven opstellen in de nieuwe datingshow B&B Vol Liefde. ,,We rommelen allemaal maar wat aan op het amoureuze vlak.’’