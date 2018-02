Relatie Frank Masmeijer en Jaimy voorbij: 'Hij is een narcist'

Volgens Van Lent heeft Masmeijer er de afgelopen periode echt een zootje van gemaakt. Ze noemt het pijnlijk. ,,Het is heel frustrerend om dit allemaal mee te maken en dan geen excuses te krijgen. Het is tijd dat hij het boetekleed aantrekt, want anders doe ik een boekje open'', aldus de blondine, die benadrukt dat de aanpak via de media absoluut niet haar stijl is. ,,Als hij zelf over de brug komt en sorry zegt, dan laat ik alles rusten.''



Hoewel de Amsterdamse bereid is om alle details achterwege te laten als Masmeijer zelf met een antwoord komt, is ze ervan overtuigd dat er geen spijtbetuiging gaat komen. ,,Hij blijft maar zeggen dat ik fout zit. En uiteindelijk doet hij toch wel wat hij wil. Hij is niet vies van een leugentje.''