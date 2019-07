Relatie Giel Beelen gestrand

Wéér heeft Arjen Lubach een hit: dit zijn al zijn virals

8:40 Arjen Lubach is niet eens op televisie met zijn succesvolle show Zondag met Lubach, maar toch verovert hij Nederland weer met een viral hit. Dit keer scoort hij met Beter in Bed, waarin hij rapt over een romantische nacht met een ex van Thierry Baudet. Het nummer komt uit zijn theatervoorstelling Lubach Live! en is inmiddels meer dan 700.000 keer bekeken op YouTube.