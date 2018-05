Renate Dorrestein in besloten kring begraven

Renate Dorrestein overleed vorige week vrijdag in het bijzijn van haar dierbaren. De schrijfster leed aan slokdarmkanker, wat ontdekt werd toen ze in december vorig jaar een MRI-scan onderging vanwege reuma. Artsen vonden toen een grote tumor op haar slokdarm. Dorrestein kreeg chemo en werd bestraald. De tumor slonk, maar genezing werd uitgesloten. Voor lezers die een laatste groet willen brengen aan de schrijfster, liggen in diverse boekhandels en bibliotheken verspreid over het land condoleanceregisters, liet uitgeverij Podium eerder weten. Ook op internet hebben mensen condoleances achtergelaten.

Tientallen romans

Dorrestein publiceerde haar eerste roman Buitenstaanders in 1983. Er zouden er nog tientallen volgen. In 1997 schreef ze het Boekenweekgeschenk Want dit is mijn lichaam. Haar werk verscheen ook in het buitenland. Zo werd de roman Een hart van steen (1998) onder meer vertaald in het Engels, Spaans, Duits, Fins, Deens en Kroatisch.



Voor haar oeuvre kreeg de schrijfster in 1993 de Annie Romein Prijs, tegenwoordig de Opzij Literatuurprijs. Volgens haar uitgever verloor de Nederlandse literatuur ,,een van haar meest gedreven en beste schrijvers, al zullen haar romans nog langdurig voortleven''. Directeur Joost Nijsen van Podium noemt Dorrestein ,,onvermoeibaar betrokken, stimulerend, gevat en ruimhartig jegens anderen''.