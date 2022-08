Renate en Winston doen klef en Jada schittert in luchtig jurkje

‘Chris Rock heeft na nieuwe excuusvi­deo geen behoefte om te praten met Will Smith’

Komiek Chris Rock lijkt er geen behoefte aan te hebben om met Will Smith te praten over het incident tijdens de Oscars. De acteur stormde tijdens de uitreiking in maart het podium op toen Rock een grap maakte over het kale hoofd van zijn vrouw Jada Pinkett Smith.

