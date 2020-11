René le Blanc uit Ik Geloof In Mij doet stapje terug vanwege alle aandacht

Het SBS-programma Ik Geloof In Mij volgt verschillende Nederlandse artiesten naar hun doorbraak bij het grote publiek. René le Blanc - die eigenlijk René de Wit heet - is een van de opmerkelijke verschijningen die te zien is in de serie. Hij timmert al jaren aan de weg, maar sinds hij te zien is in Ik Geloof In Mij heeft zijn carrière een vlucht genomen.



Dat betekent ook dat René, die zichzelf de Nederlandse Engelbert Humperdinck noemt, steeds meer aandacht van zijn fans en de pers krijgt. ,,Ik zit de hele dag aan de telefoon voor interviews en andere zaken. Ik weet niet wat me overkomt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik volop geniet van al die aandacht. Ik moet ’s ochtends mijn telefoon alweer aan de stroom hangen, omdat hij leeg is. De boekingen voor 2021 blijven maar binnenkomen, allemaal door het programma”, vertelt hij aan De Telegraaf.