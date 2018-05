René Oosterman na eerder ontslag weer terug als zenderbaas SBS 6

Oosterman (58) werd in 2013 zenderbaas van SBS 6, in een rumoerige tijd. Het tv-bedrijf was toen nog deels in handen van uitgeverij Sanoma dat vorig jaar door John de Mol werd uitgekocht. De relatie tussen die twee aandeelhouders verliep zeer moeizaam. Intern gerommel kostte toen verschillende zenderbazen de kop.

In maart 2013 moest algemeen directeur Georgette Schlick haar biezen pakken, begin 2015 was het de beurt aan programmadirecteur Remko van Westerloo, eind dat jaar moest na het floppen van de groots opgezette Uri Geller-show Mindmasters Live (na twee afleveringen van de buis gehaald) ook SBS 6-zendermanager René Oosterman het veld ruimen, en het jaar dáárop ook programmabaas Peter Lubbers.

RTL-talent

Oosterman, die de afgelopen jaren werkzaam was bij het van oorsprong Vlaamse productiehuis Marmalade, keert terug in andere omstandigheden. De Mol is nu 100 procent eigenaar en pakt met de huidige kijkcijferval van concurrent RTL de kans om zijn Talpa TV te versterken.