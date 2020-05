René van der Gijp belaagd door drie mannen met hamers

René van der Gijp deed vanmiddag op Radio Veronica zijn verhaal. ,,Ik stond voor het hek, en ineens sprongen er drie gasten vanuit het niets voor mijn auto en begonnen als idioten met hamers op die auto in te slaan. Je schrikt je wel de tering. Ik kon wegkomen door achteruit te rijden.”



De presentator heeft geen zin om te speculeren waarom de mannen het op hem hebben gemunt. ,,Het is koffiedik kijken en hopen dat het niet meer gebeurt.” Van der Gijp wordt inmiddels bijgestaan door de politie. Hij heeft dagelijks contact met agenten, die ook in de buurt aan het surveilleren zijn.



Hoewel Van der Gijp natuurlijk niet had gerekend op de overval, is hij niet verrast. ,,Ik moet heel eerlijk bekennen: ik calculeer wel heel veel in.” De voetbalanalist stelt dat niet iedereen zijn bekendheid en mooie auto accepteert. Ook de scherpe opmerkingen in Veronica Inside schieten soms in het verkeerde keelgat bij kijkers. ,,Ik zeg heel vaak: dat ons drieën nog niks is overkomen, is een wonder. Als je weet wat voor een lange teentjes mensen hebben.”



De geschrokken Van der Gijp zal vanavond in Veronica Inside meer toelichting geven over de overval.



Het lijkt Van der Gijp sowieso niet mee te zitten: begin februari werd er bij hem thuis ingebroken. De dieven namen een paar horloges en zonnebrillen mee, die Van der Gijp toch al gestolen konden worden. ,,Er valt bij mij niets te halen, joh”, zei hij daarover in Veronica Inside. Hij liet toen wel weten dat de politie onderzoek doet naar de inbraak.