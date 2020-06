‘René van der Gijp gaat volgende maand al trouwen’

Oud-voetballer René van der Gijp en zijn verloofde treden op 16 juli aanstaande met elkaar in het huwelijk. Door de coronacrisis ziet hun ceremonie er anders uit dan dat ze voor ogen hadden, maar het koppel is vastbesloten om de trouwpartij door te laten gaan. Dit meldt De Telegraaf .

Van der Gijp heeft na het overlijden van zijn vriendin Daniëlle Sijthoff in 2016 opnieuw het geluk gevonden bij Minouche. De twee leerden elkaar kennen in Dordrecht, omdat hun zoons bij elkaar in de klas zaten. Het een leidde tot het ander. René vroeg Minouche mee uit eten en sindsdien is het aan.

Het stel neemt wel bepaalde maatregelen in acht bij hun huwelijk. ,,Ook wij hebben met de coronamaatregels te maken, maar trouwen gaan we sowieso! Hoewel er dit jaar veel bruiloften afgezegd of verzet worden, gaan wij het doen zoals voorgenomen. De locatie en datum, daar hebben we niets aan veranderd. Ik heb mijn jurk al, die is schitterend. Ik ben hard aan het trainen en laat de zoetigheid even voor wat het is, want ik moet er nog wel in kunnen over een paar weekjes. Aankomende week ga ik hem doorpassen. Of René hem mooi vindt? Die heeft hem nog niet gezien en dat mag hij ook niet tot de dag zelf," aldus Minouche.

Ze vervolgt: ,,Zijn pak hebben we wel samen uitgezocht, we moeten natuurlijk wel een beetje matchen met elkaar. Het wordt gewoon een hele fijne dag en het allerbelangrijkste voor ons is dat we het voor onszelf doen. René en ik zijn knettergek op elkaar, we zijn beiden al een keer eerder getrouwd geweest, dus we hebben het al eens meegemaakt. Maar dit is voor ons wel echt de kers op de taart.”