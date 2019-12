René van der Gijp met show naar Ahoy

Eerder dit jaar stond Van der Gijp tweemaal in het Nieuwe Luxor en afgelopen dinsdag trad hij op in theater Lievekamp in Oss. Stouten: ,,In het eerste deel is het podium dan ingericht als zijn huiskamer waar hij voetbal ligt te kijken. Komt zijn persoonlijke leven, zijn carrière als voetballer en analyticus voorbij. Na de pauze komen er gasten met wie herinneringen worden opgehaald. Wim Kieft, Jan Boskamp, Hans Kraay jr en Michel van Egmond. Verwacht wordt dat zij er in september ook bij zijn. Uiteraard zijn er beelden. Fragmenten uit zijn loopbaan, maar ook delen uit het praatprogramma Veronica Inside.” De kaartverkoop begint vrijdag.