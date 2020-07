René van der Gijp trouwt met zijn Minouche, Johan Derksen en Wilfred Genee op huwelijksfeest

René van der Gijp (59) is vandaag in het huwelijksbootje gestapt met Minouche de Jong (46). De Veronica Inside -analist en zijn lief gaven elkaar in strandpaviljoen Tulum in Noordwijk het jawoord.

Na de huwelijksvoltrekking door buitengewoon trouwambtenaar Imca Marina - en met een stuk of veertig gasten - volgt een klein feestje met honderd man. Zowel Johan Derksen als Wilfred Genee is ‘s avonds van de partij. ,,Nee, het is niet dat ze m’n getuigen waren. Maar ik ben daar heel blij mee”, aldus René tijdens het persmoment op zijn trouwdag.

Wat het eerste was dat René dacht toen hij Minouche in haar trouwjurk zag? ,,Wat ziet ze er prachtig uit. Het is echt heel mooi, maar dat had ik ook wel verwacht.” Zijn pak had hij samen met zijn - toen nog - verloofde uitgezocht. ,,Ik ben normaal niet zo ‘pakkerig’, niet zo’n colbertman, moet ik heel eerlijk zeggen.”

Onder het selecte gezelschap daggasten bevonden zich vooral vriendinnen van Minouche. ,,Zij heeft heel veel vriendinnen en ik een paar vrienden, een stuk of zes of zeven. De rest komt vanavond.”

Volledig scherm René van der Gijp en zijn vrouw Minouche hebben elkaar vandaag het jawoord gegeven op het strand van Noordwijk. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto

Jurk stuk

Voor Minouche was het hoogtepunt van de dag dat ze René zag staan en samen met de kinderen op hem af kwam lopen, met haar dochter Fay voorop. ,,Dat was emotioneel. Het droog houden is niet gelukt.” Niet alles zat mee tijdens de trouwdag. René: ,,Minouche haar jurk ging stuk. Toen moesten er mensen uit Amsterdam komen om die te maken. Daardoor werd alles een half uur later. Dus dat was een klein beetje stressen.”

Na de huwelijksdag gaan de twee ‘lekker op vakantie’ naar Ibiza. ,,Lekker tien dagen met een mondkapje op alle restaurants bekijken”, zei Gijp eerder in het AD.

René en Minouche zijn sinds het najaar van 2017 samen. Gijp vond opnieuw het liefdesgeluk, nadat een jaar eerder zijn partner Daniëlle overleed. De voetbalanalist ging op 31 oktober 2019 op zijn knieën voor Minouche. De twee leerden elkaar kennen op het schoolplein in Dordrecht, omdat hun kinderen bij elkaar in de klas zaten.