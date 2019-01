René van Kooten speelt hoofdrol in Titanic de musical

,,Het verhaal van Titanic is meeslepend, dramatisch en vol passie,'' zegt Hans Cornelissen, artistiek directeur van De Graaf & Cornelissen Entertainment. ,,Titanic de Musical is een prachtige Broadwaymusical en het is fantastisch dat wij voor Nederland de rechten hebben verkregen.”

Eerder maakten De Graaf & Cornelissen Entertainment succesmusicals als A Chorus line, My Fair lady en Evita. In die laatste voorstelling, die momenteel door Nederland toert, speelt Van Kooten ook een hoofdrol.

Titanic de Musical vertelt het verhaal van het enorme cruiseschip de Titanic, dat op 10 april 1912 de Engelse haven Southampton verliet om naar New York te vertrekken. Aan boord waren 1301 passagiers en 941 bemanningsleden. Het verhaal van de musical wordt verteld door zes mannen die aan boord werken en drie meisjes die naar Amerika willen emigreren.

De voorstelling ging in 1997 op Broadway in première en werd goed ontvangen. De musical met muziek en liedteksten van Maury Yeston en een script van Peter Stone won vijf Tony Awards (waaronder die voor beste musical) en een Drama Desk Award. De zeer succesvolle filmversie won maar liefst elf Oscars. Titanic de Musical gaat oktober 2020 in première in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam