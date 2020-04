Rens Kroes is zwanger: ‘Ik heb een kleine in de oven’

Foodblogger Rens Kroes, het zusje van topmodel Doutzen Kroes, is in verwachting. Vandaag op haar 33ste verjaardag laat ze weten dat deze dag ‘nog nooit zo bijzonder is geweest’.

Bij een foto waarop een stralende Rens haar handen klemt om haar groeiende buik, schrijft ze op Instagram: ,,Het is een dag om nooit te vergeten want ik heb mijn beste verjaardagscadeau (ever!) al 4 maanden in mijn buik. Ik heb een kleine in de oven, in MIJN oven. Maar dan wel een heel speciaal recept dit keer die er in oktober uit komt ;)’’

Rens heeft sinds 12 jaar een relatie met Sid, die ze in New York leerde kennen. Nadat het stel samenwoonde in Amsterdam, verhuisde ze in 2017 naar de big apple. Volgens de blondine zijn zij en haar vriend ‘helemaal ready’ om het baby-avontuur aan te gaan. ,,My baby, je bent zo welkom. Jij wilde hier zijn kleine Powerfoodie, je hebt gekozen voor ons. En we gaan ervoor zorgen om je alles te geven wat je nodig hebt. Wij voelen ons de gelukkigste mensen ter wereld!’’