Renze Klamer en Fidan Ekiz presentatieduo van ‘het nieuwe DWDD’

Margriet

De omroep, die eerder al proefopnames deed met Sophie Hilbrand en Tim Hofman, was altijd verantwoordelijk voor DWDD met Matthijs van Nieuwkerk. BNNVara behoudt dus het prestigieuze tijdslot, gedeeld met KRO-NCRV dat momenteel M met Margriet van der Linden uitzendt. Het is de bedoeling dat zij de vroege avond om de twee à drie maanden afwisselend met Klamer en Ekiz voor haar rekening blijft nemen.

Sinds het stoppen van DWDD , eind maart dit jaar, werd naarstig gezocht naar een vervangende talkshow. AvroTros was ook in de race voor het tijdslot van 19.00 uur. De omroep maakte proefafleveringen met Splinter Chabot, Roos Moggré en Dionne Stax. Zij zouden nog niet geheel klaar zijn voor dat ‘zware tilwerk’. De EO deed ook een poging met Kefah Allush als presentator.

Over de inhoud van het nieuwe vooravondprogramma is nog niets bekend. Ingewijden vertellen wel dat de overkoepelende NPO na DWDD af wil van de kritiek dat een talkshow te veel ruikt naar de Amsterdamse grachtengordel.

Renze vertelde in de Ochtend Show to Go over zijn late night-show: