Renze Klamer en Pearl verwachten tweede kindje

Video Rick Brandste­der en Danny Froger openhartig over hun 'eerste keren'

15:31 De eerste keer op tv, de eerste keer de winnende goal, de eerste keer schaamte, de eerste keer zoenen, de eerste keer seks... Iedereen, bekende Nederlander of niet, heeft ooit zoiets meegemaakt. Een eerste keer is er immers in alle soorten en maten. Maar hoe ging dat dan? In de nieuwe serie De Eerste Keer kun je het horen.