Renze Klamer (van De Vooravond) blijft experimenteren: ‘Laat ik mezelf niet te serieus gaan nemen’

Elke dag live op televisie met De Vooravond: het was een bijzonder jaar voor Renze Klamer. In zijn show met Fidan Ekiz komt hij over alsof hij lekker relaxt is. En dat is hij eigenlijk ook: ,,We gaan het maar gewoon doen, denk ik altijd. What can go wrong?”