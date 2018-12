Reünie Beatles in dromen Paul McCartney

In het echt zit een reünie er niet meer in, naast McCartney is alleen drummer Ringo Starr nog in leven. De ex-Beatle vertelt echter dat hij in zijn dromen nog vaak ontmoetingen heeft met zijn twee overleden bandgenoten. ,,Het zou mooi zijn als The Beatles weer bij elkaar konden komen. Dat gebeurt in mijn dromen.”



John Lennon werd in 1980 in New York doodgeschoten door een gestoorde fan, Mark David Chapman, die nog steeds vast zit. George Harrison overleed in 2001 aan de gevolgen van kanker. ,,Ik denk nog vaak aan George en John. Wat er met John gebeurd is, is natuurlijk vreselijk en George stierf aan een vreselijke ziekte’’, zei Paul. Hij vertelde ook nog dat hij zijn vrienden erg mist.



In zijn dromen beleeft McCartney sowieso veel. In eerdere interviews vertelde hij bijvoorbeeld dat de melodie van Yesterday, waarschijnlijk zijn bekendste compositie, in een droom tot hem kwam. Een andere droom - die van zijn overleden moeder Mary die woorden van wijsheid sprak - vereeuwigde hij in de klassieker Let It Be.