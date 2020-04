Reünie Boer zoekt Vrouw opgenomen met afstandsregels

Songfesti­val op anderhalve meter? 'Rotterdam­mers maken zoiets mogelijk’

15:32 Rotterdam wil volgend jaar alsnog het Eurovisie Songfestival in huis halen. Steun is er volop in de Rotterdamse gemeenteraad, maar de grote vraag is wel hoe dat liedjesfestijn er dan uit zal gaan zien. Een anderhalve-meter-afstandfestival, zoals het CDA denkt? Of een ‘songfestival light’ wat 50Plus suggereert? Niemand kan in een glazen bol kijken en voorspellen hoe de wereld er over een jaar voorstaat, maar drie betrokkenen filosoferen alvast over wat de verschillende varianten Rotterdam kunnen brengen.