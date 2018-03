Revival Will & Grace krijgt derde seizoen

Eerder werd al bekend dat de hitserie, die tussen 1998 en 2006 acht seizoenen liep, in 2018 een tweede (of eigenlijk tiende) reeks afleveringen krijgt. Dat waren er oorspronkelijk dertien, maar dat zullen er nu achttien worden. De derde (of elfde) reeks is vanaf herfst 2019 te zien.