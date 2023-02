Ria Valk geopereerd na diagnose borstkanker: ‘Opgelucht dat we er op tijd bij zijn’

update/met video ‘Eenzame’ Annabel-zan­ger Hans de Booij duikt op in First dates: ‘Binnenkort spreken Irma en ik af’

Hij was een onverwachte gast in de Valentijnsuitzending van tv-programma First dates. Zanger Hans de Booij (64), die in de jaren 80 bekend werd met zijn nummer Annabel, had in het tv-restaurant een klik met Irma. Een tweede date zit in de planning, vertelt hij aan deze site.