Richard de Mos heeft de vernederende grillpartij bij Khalid volledig aan zichzelf te wijten

Kan een vervolg op Fawlty Towers (mét John Cleese) nog wel? ‘Hij trekt zich daar weinig van aan’

De cultserie Fawlty Towers krijgt een reboot. Mét sterspeler John Cleese in de hoofdrol. Maar is het wel verstandig om zo’n iconische reeks nieuw leven in te blazen? Acteurs Peter Lusse en Hans Cornelissen zijn voorzichtig enthousiast. ,,Niets is heilig.”

8 februari