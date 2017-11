Richard Groenendijk: Mijn levensgeluk hangt niet af van volle zalen

Demi Lovato aangeklaagd om plagiaat Disneyhit Frozen

8:50 Het nummer Let It Go, de 'theme song' van Disneys populaire animatiefilm Frozen uit 2013, is 'schaamteloos gejat', aldus Jaime Ciero. De zanger zegt dat het nummer overduidelijk geïnspireerd is op zijn track Volar, die hij in 2008 uitbracht en volgens hem wereldwijd werd gedraaid op de radio.