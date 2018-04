Richard Groenendijk solo in Carré

,,Toen ik de voorstelling aan het schrijven was, had ik er al een heel goed gevoel over, maar dat die zó fantastisch ontvangen zou worden door pers én publiek, daar kun je als cabaretier natuurlijk alleen maar van dromen. Een reprise van dergelijke omvang is heel zeldzaam en dat ik de voorstelling nu óók nog in Carré mag spelen, doet me echt wel wat'', reageert Groenendijk op het nieuws.