Richard Groenendijk ziet Abraham: ‘Leven is een stuk leuker dan 15 jaar terug’

Linda Hakeboom voelt opnieuw knobbel: ‘Ik ga ervan uit dat de echo prima is’

Linda Hakeboom heeft onlangs opnieuw een knobbeltje ontdekt en laat daarom morgen voor de zekerheid een echo maken. Hoewel haar arts zich ‘niet direct’ zorgen maakt, ‘doet het toch iets in je hoofd’. Dat vertelt de televisiemaker vandaag in een video, waarin ze een update geeft over haar herstel.

22 september