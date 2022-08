Rick Astley scoort na 35 jaar met remake van Never gonna give you up

Rick Astley weet met een remake van zijn iconische jaren 80-videoclip Never gonna give you up weer de schijnwerpers op zich te vestigen. Zo spint de Britse zanger al 35 jaar garen van zijn hit, die op social media de afgelopen vijftien jaar uitgroeide tot populaire meme.

Astley maakte de remake voor de Amerikaanse verzekeringsfirma CSAA Insurance Group. De zanger trok dezelfde soort kleding aan en zingt het lied terwijl hij de kenmerkende dansbewegingen maakt. Rondom hem zijn medewerkers van de verzekeringsmaatschappij te zien. De originele videoclip - die pas twaalf jaar geleden officieel op YouTube werd geplaatst - is 1,2 miljard keer bekeken. De remake kan pas op een fractie van dat aantal rekenen, maar is met bijna een miljoen views in twee dagen tijd een succes te noemen.

Astley scoorde in 1987 in 25 landen een nummer 1-hit met de oorwurm die zijn grote doorbraak betekende. Hij reisde stad en land af en verkocht 40 miljoen platen - waarmee hij nog altijd een van de bestverkopende Britse soloartiesten is -, tot hij in 1994 besloot om zich terug te trekken uit de muziekindustrie. ,,Het enige wat ik in die hoogtijdagen deed, was het doen van interviews en tv-shows. De hele tijd. Ik zag mezelf soms terug en dacht: wie is die gast? Het leven dat ik leidde was onmenselijk. Als het enige wat je doet interviews geven is, dag in dag uit, jarenlang...” zei hij daar later over.

Rickrolling

Astley trok zich terug uit de publiciteit, maar door een geintje van een internetgebruiker in 2007 stond hij weer volop in de belangstelling. Wat er was gebeurd? Toen de trailer voor videogame Grand Theft Auto IV uitkwam, wilden zoveel mensen die clip zien, dat de website van de spelproducent crashte. Fans die zochten of er ergens een kopie te vinden was, klikten op een link die een een grappenmaker had gedeeld. Ze kwamen niet terecht bij de trailer van het spelletje, maar bij de videoclip van Astley. Zo werd het begrip rickrolling geboren: klikken op een neplink waardoor je terecht komt bij de swingende Astley.

Astley kan er wel de lol van inzien dat de verzekeringsmaatschappij zijn oude video in een nieuw jasje wilde steken, buiten de financiële vergoeding die hij er voor kreeg. ,,Van de set tot de garderobe was het een fantastische trip down memory lane. Dit liedje is altijd zo goed voor me geweest en ik ben blij dat ik mag werken bij een iconisch merk dat net als het nummer de tand des tijds heeft doorstaan.”

