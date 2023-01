Rick Brandsteder is weer thuis na verblijf in afkickkliniek

Brandsteder was in de kliniek opgenomen ‘om aan zichzelf te werken’. Meer details heeft zijn management niet gegeven over het verblijf, maar zijn moeder vertelde onlangs dat haar zoon in Zuid-Afrika afkickte van een alcoholverslaving. ,,Rick zit daar omdat hij af en toe wat te veel drinkt”, zei Yvonne Brandsteder in weekblad Story. ,,Dat gaat soms heel lang goed, dan drinkt hij niets, maar dan gaat hij toch weer tot het gaatje. Daar had hij genoeg van. Hij heeft zelf contact met die kliniek gezocht. Rick zal daar 28 dagen blijven.”