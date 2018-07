Rick van Velthuysen naar Radio 2

Rick van Velthuysen gaat aan de slag bij NPO Radio 2. De dj gaat vanaf januari voor PowNed presenteren, maakte de omroep vandaag bekend. Met het programma RickvanV doet 2 is hij vier dagen per week te horen tussen 02.00 en 04.00 uur in de nacht.

,,Het wordt open en eerlijke radio", vertelt Van Velthuysen over zijn nieuwe programma, dat 'breed toegankelijk' moet zijn. ,,Geen gesprekken met meel in de mond, maar gewoon zaken durven benoemen zoals ze zijn. Scherp en natuurlijk met ruimte voor een lach. Daarmee ademt het PowNed. Ik heb er ongelooflijk veel zin in.''

Omroepvoorzitter Dominique Weesie is verheugd met de komst van de dj: ,,Rick draagt met zijn jarenlange ervaring bij diverse andere zenders een schat aan ervaring mee en heeft in het verleden al laten zien dat hij excelleert in radio maken. Zijn persoonlijkheid en stijl van radio maken passen goed bij de identiteit van onze omroep."