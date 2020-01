Ricky Gervais noemt collega’s hypocriet en Netflix grijpt mis: alles wat je moet weten over de Golden Globes

videoVannacht was het weer zover: de Golden Globe awards werden uitgereikt. Met als beste films Once Upon A Time... In Hollywood en 1917 , Netflix als grote verliezer en presentator Ricky Gervais die zijn collega's ervan langs geeft. Alles over de prestigieuze filmprijzen op een rijtje.

Het begon al op de rode loper, waar Brad Pitt in een interview met Sharon Osbourne verklaarde dat hij nog steeds ‘goed bevriend is met zijn ex, Jennifer Aniston. Kristien Gijbels, verslaggever voor de Belgische krant Het Laatste Nieuws, werkte dit jaar mee aan de organisatie van de Globes. Zij moest een belangrijke puzzel leggen: de tafelschikking. ,,We kregen een telefoontje van iemand uit de entourage van Brad en Jennifer”, vertelt ze over haar kijkje achter de schermen. ,,Ze zijn eigenlijk nog heel goed bevriend, maar ze willen er geen circus van maken. Dus vroegen ze om niet dicht bij elkaar te zitten. We hebben ook een afspraak gemaakt dat we ze niet samen in beeld brengen.”

Het werd wel een goede avond voor Brad, want hij mocht de award voor ‘Beste Mannelijke Bijrol’ in ontvangst nemen.

Presentator Ricky Gervais, die al jaar en dag de gastheer van dienst is tijdens de Globes, was in vorm. Zo goed als elke aanwezige ster moest eraan geloven, zoals Leonardo DiCaprio. ,,De première van Once Upon A Time In Hollywood duurde maar liefst drie uur... Dus aan het eind van de film, vond Leo zijn date plots te oud voor hem.” Daarmee verwijst hij naar het feit dat DiCaprio het meestal met veel jongere modellen aanlegt. ,,Zelfs prins Andrew had zoiets van: kom op Leo, je bent al vijftig!” De acteur, die momenteel aan het daten is met de 22-jarige Camila Morrone, kon er wel om lachen.

Gervais haalde ook uit naar alle acteurs die van plan waren om een politiek statement te maken als ze een award zouden winnen. ,,Jullie bevinden je niet in een positie waarin je met het vingertje naar het grote publiek mag wijzen. De meesten van jullie zaten minder lang op school dan Greta Thunberg. Jullie weten niéts over de echte wereld. Dus als je straks wint, bedankt dan je manager, bedank je God, en rot op”

Tijdens zijn openingsspeech werden de woorden van de presentator enkele keren weggedraaid. De Britse komiek schold en gebruikte nogal grove taal toen hij het over actrice Judi Dench had. Hij twijfelde zelf even bij een grap over de actrice, die een rol heeft in de flop Cats, die niet veel later dan ook onhoorbaar werd gemaakt voor het televisiekijkend publiek. Later werden het geluid van de uitzending nogmaals weggedraaid toen Gervais een paar ‘fucks’ liet vallen.

Russell Crowe was zondagavond niet bij de uitreiking van de Golden Globes, maar wist met een boodschap toch een statement te maken na zijn winst in de categorie beste acteur in een miniserie of televisiefilm.

De acteur was thuisgebleven in het door bosbranden geteisterde Australië. ,,Vergis je niet, de tragedie die zich momenteel afspeelt in Australië komt door klimaatverandering”, zei Crowe, in een verklaring die werd voorgelezen door Jennifer Aniston. ,,We moeten iets doen met alle wetenschap die we hebben, ons wereldwijd richten op groene energie en onze unieke en geweldige planeet respecteren.”

Crowe won zijn Golden Globe voor het vertolken van Fox News-ceo Roger Ailes in miniserie The Loudest Voice. De acteur werd geboren in Nieuw-Zeeland, maar ziet Australië als zijn thuis. Volgens Variety wordt ook een van zijn huizen bedreigd door de branden in het land.

Volledig scherm Ricky Gervais bij de Golden Globes © AP

Geschiedenis

Awkwafina schreef geschiedenis. Ze is de eerste Aziatische actrice de een Golden Globe kreeg voor een hoofdrol.

Ze won dankzij haar rol in The Farewell. De film gaat over een Chinese familie die afscheid neemt van de oma, die zelf niet weet dat ze terminaal ziek is. De actrice, die eigenlijk Nora Lum heet, noemde het geweldig dat ze voor het eerste keer bij de Golden Globes was en nog een award won ook. Ze grapte over het beeldje: ,,Als het ooit bergafwaarts gaat met mijn carrière, dan kan ik deze nog verkopen.”

De Joker haalt uit naar collega’s

Joaquin Phoenix sloeg zijn slag kreeg het beeldje mee naar huis voor zijn rol in Joker. Hij kreeg veel lof voor zijn diepgaande acteerwerk in de film over de grootste tegenstander van Batman. Phoenix deed zijn reputatie eer aan, door de regels aan zijn laars te lappen. Hij zei meer dan één keer het woord ‘f**k’ tijdens de live-uitzending .

Ook noemde hij zijn collega-acteurs hypocriet, omdat ze doen alsof ze inzitten met de bosbranden in Australië, maar eigenlijk niets doen. ,,Het is fijn dat zo velen van jullie vandaag op het podium stonden en een politiek statement maakten, maar we moeten meer doen dan dat, niet dan? We moeten ons eigen leven veranderen. We hoeven geen privé jets te nemen naar Palm Springs en terug, besef dat.”

Volledig scherm Joaquin Phoenix met zijn Golden Globe. © Richard Shotwell/Invision/AP

Joaquin was ook één van de acteurs die verantwoordelijk zijn voor het vegetarische menu van de Globes, een primeur voor de awardshow. Samen met Leonardo DiCaprio en Ricky Gervais nam contact hij op en vroeg om een veganistisch menu te serveren, om zo een signaal uit te sturen over de milieuproblematiek. Na een spoedvergadering is dat plan goedgekeurd.

De twee ‘Beste Films’

Once Upon A Time.. In Hollywood en 1917 zijn er vandoor gegaan met de Golden Globes voor Beste Film. Het zijn de twee meest begeerde awards van de avond. Het werk van Quentin Tarantino werd bekroond met de award voor beste Comedy of Musical, 1917 van Sam Mendes won in de categorie Drama.

De regisseurs van beide films vielen eerder in de avond ook al in de prijzen. Quentin Tarantino werd bekroond voor het script van Once Upon A Time.. In Hollywood, terwijl Sam Mendes een award kreeg voor de regie van 1917. Mendes riep het publiek en de kijkers thuis in zijn dankwoord op om de film, die is gebaseerd op het oorlogsverhaal van zijn opa, in de bioscoop te gaan bekijken. De film versloeg in de dramacategorie Joker, The Two Popes, The Irishman en Marriage Story. De drie laatste waren telkens inzendingen van streamingdienst Netflix.

Lege handen voor Netflix: meeste nominaties, maar slechts 2 beeldjes

Alhoewel Netflix de meeste nominaties wist te veroveren, eindigde het nagenoeg met lege handen. De streamingservice wist slechts twee Globes te veroveren. Vooral in de filmcategorieën viel de winst voor Netflix tegen. Het bedrijf zette dit jaar groot in op film met onder andere The Irishman, Marriage Story en The Two Popes, maar dat leverde slechts één award op: Laura Dern won in de categorie beste vrouwelijke bijrol voor haar werk in Marriage Story. De andere prijs voor de streamingservice was voor Olivia Colman, voor haar vertolking van koningin Elizabeth in dramaserie The Crown.

HBO scoorde beduidend beter. De zender won de prijs voor beste dramaserie voor Succession, beste miniserie voor Chernobyl en awards voor de beste acteur (Brian Cox voor Succession) en beste mannelijke bijrol (Stellan Skarsgård voor Chernobyl).

Tom Hanks krijgt oeuvreprijs

Een zichtbaar ontroerde Tom Hanks heeft de prijs voor zijn gehele oeuvre in ontvangst mogen nemen. De Cecil B. DeMille-prijs is een erkenning voor de indrukwekkende carrière van de 63-jarige Hanks, die wordt beschouwd als één van de aardigste mannen in de filmwereld. Beelden van de vele films waarin hij gedurende zijn 30-jarige carrière figureerde passeerden de revue, van de tv-komedie The Love Boat uit de jaren ‘70 tot het aids-drama Philadelphia, van de komedie Forrest Gump en Sleepless in Seattle tot de oorlogsfilm Saving Private Ryan. Hanks had grote moeite zijn tranen binnen te houden en met schorre stem grapte hij dat een zware verkoudheid hem bijzonder emotioneel had gemaakt.

Hij bedankte zijn vrouw Rita Wilson en vijf kinderen omstandig, evenals een lange lijst van acteurs en regisseurs die hebben bijgedragen aan zijn succes. ,,Je bent een sukkel als je niet een beetje pikt van iedereen met wie je samenwerkt’’, zei hij, waarna hij Meryl Streep, Meg Ryan, Denzel Washington en Charlize Theron bij naam noemde. Hanks brak in 1988 door met zijn rol in de film Big, waarin hij een tiener speelt die wakker wordt en in het lichaam van een volwassene.

De Cecil B. DeMille-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een acteur, regisseur of producent die een blijvende impact op de filmwereld heeft achtergelaten. Eerdere winnaars zijn onder anderen Steven Spielberg, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Jeff Bridges en Harrison Ford.

Brad Pitt grapt over zijn liefdesleven

Brad Pitt ging naar huis met de award voor Beste Mannelijke Bijrol, voor zijn werk in Once Upon A Time In Hollywood. In zijn speech bedankte hij zijn ouders. ,,Ik wilde mijn moeder eigenlijk meebrengen vandaag”, klonk het. ,,Maar ja, van elke vrouw waar ik naast sta zeggen ze dat ik haar aan het daten ben, dus dat zou gewoon héél raar geweest zijn...”