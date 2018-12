Rico bedankt zijn fans en Edwin krijgt zijn hoofd cadeau

Aladdins Jafar laat harten sneller kloppen

12:31 De Haagse acteur Marwan Kenzari, die slechterik Jafar speelt in Aladdin, brengt fans van de film behoorlijk in verwarring. Disney onthulde gisteren een aantal foto's van de filmcast. En Jafar, in de tekenfilm een lelijke, oude man, is opeens bijzonder knap.