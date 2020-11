Rico hoort stemmen in zijn hoofd en Daphne heeft een wijnboom

ShowBytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd. Door een technische storing zijn de foto’s anders zichtbaar dan normaal.

Delen per e-mail

Nu de man van actrice Jelka van Houten, Henri van Loon, niet hoeft op te treden, houdt hij er een vreemde hobby op na. Iedere ochtend snijdt hij een plakje kaas uit in de precieze vorm van een beschuitje.

Volledig scherm Jelka van Houten © Instagram

Na jaren fan te zijn ontmoette Barack Obama eindelijk zijn grootste idool: Ali B. Hij mocht zelfs met de rapper op de foto

Volledig scherm Ali B © Instagram

Het gaat naar verluidt niet goed met kickbokser Rico Verhoeven, de sporter wordt geteisterd door stemmen in zijn hoofd.

Volledig scherm Rico Verhoeven © Instagram

Nu de kersteditie van de Toppers niet doorgaat, is zanger Gerard Joling bang om werkloos te raken. Hij heeft alvast een nieuwe LinkedIn-foto laten maken.

Volledig scherm Gerard Joling © Instagram

Bij model Daphne Deckers zit er altijd wel een vijf in de klok. Met zo'n kerst.. eh wijnboom is het nooit te vroeg voor een drankje.

Volledig scherm Daphne Deckers © Instagram

Blauw, geel, rood en zwart: zangers Anouk beeldt uit hoe een Piet Mondriaan-schilderij eruit ziet.

Volledig scherm Anouk © Instagram

Presentatrice Olcay Gulsen is gevloerd door het coronavirus, maar gelukkig is ze niet te moe om nog snel even een selfie te delen.

Volledig scherm Olcay Gulsen © Instagram

Met al dat lekkers in de Koffietijdstudio is het toch vreemd dat Quinty Trustfull kiest voor een hap van een houten pollepel in plaats van een stuk gebak.

Volledig scherm Quinty Trusfull © Instagram

Of musicalster Karin Bloemen na deze video haar naam veranderde in Karin Tutorials is nog niet bekend.

Volledig scherm Karin Bloemen © Instagram