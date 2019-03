Rico oog in oog met Rutte, Ali B. laat geld rollen

Video Duizenden mensen brengen model Lotte van der Zee laatste groet

11:54 Voor het openbare afscheid van Lotte van der Zee was vandaag grote belangstelling. Duizenden mensen kwamen naar de Grote Kerk op de Oude Markt in Enschede om de laatste eer te betuigen aan het vorige week overleden 20-jarige model. Na de openbare herdenkingsbijeenkomst wordt het model gecremeerd. Dat gebeurt in een plechtigheid in besloten kring.