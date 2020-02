Rico Verhoeven is klaar met roddels over breuk: ‘Onnodige stemmingmakerij’

Verhoeven maakte afgelopen maandag bekend dat zijn relatie met Jacky aan een einde is gekomen. De twee ontmoetten elkaar als tieners, waren 13 jaar samen, maar zijn nooit getrouwd. Volgens de wereldkampioen waren ze zodanig uit elkaar gegroeid, dat zelfs relatietherapie niet meer mocht baten. ,,Ik kon het alleen even loslaten als ik aan het trainen was, dat was de plek waar ik me volledig vrij voelde. Maar zodra ik weer in de auto stapte om naar huis te rijden, ging het weer malen in mijn hoofd.”



Er doken na het nieuws al snel geruchten op over de reden van de breuk. Mede omdat Jacky een cryptische reactie onder een video van Yolanthe Cabau plaatste. Daarin was te zien hoe Yolanthe met Xess Xava bloemen bij het graf van haar vader zet. ‘Staan de bloemen van Rico er ook bij? Die van 800 dollar? Bofkont, ik heb nog nooit een Valentijnscadeau gehad!’, reageerde ze. De reactie is inmiddels verwijderd. Verhoeven haakte al snel in op de ontstane roddels en stelde ‘regelmatig’ attenties te sturen naar mensen. ,,Vervelend dat het nu een eigen leven gaat leiden", liet hij in verklaring aan deze site weten.